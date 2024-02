Foibe, Fontana “Fondamentale che si continui a ricordare”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che sia fondamentale che si continui a ricordare" la tragedia delle foibe. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Pirelli, a margine della cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo. "Credo che l’indifferenza sia la cosa che ha ferito ulteriormente queste persone che avevano già subito una serie di violenze e di ingiustizie assolute. Per loro è una grande soddisfazione che questa storia possa riemergere e che si possano evidenziare la violenza e la situazione che hanno incredibilmente subito. Hanno dovuto abbandonare le loro case ed è stato difficile perché in Italia sono stati accolti da alcuni, non da tutti, in maniera poco solidale", ha aggiunto Fontana. xp2/pc/gsl