Focus Salute – Tattoo, come farli in sicurezza

Focus Salute – Tattoo, come farli in sicurezza

MILANO (ITALPRESS) - Come ridurre il rischio di infiammazioni e infezioni o di risposte allergiche a breve e lungo termine? Come evitare le delusioni, che portano una persona su 4 a voler rimuovere un tatuaggio precedente? Quando è opportuno fare una visita dermatologica prima di farsi un tattoo? E quali leggi tutelano i minorenni, dato che il tatuaggio comporta una modifica permanente del proprio corpo, e non solo l’aspetto della pelle? Nel cinquantaseiesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le attenzioni e le scelte che ci aiutano a fare un tattoo in sicurezza, con gioia e soddisfazione. sat/gsl