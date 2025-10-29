Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 29 ottobre 2025

ROMA (ITALPRESS) - L'impatto della crisi demografica sul welfare e le possibili misure per affrontarlo, le difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta di occupazione, le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul mercato del lavoro. Sono questi alcuni dei temi affrontati nella diciannovesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Natale Forlani, presidente dell'Inapp (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche). sat/azn