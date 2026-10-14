Focus ESG – Episodio 84

MILANO (ITALPRESS) - Case più efficienti significano consumi e bollette più contenuti, abitazioni più confortevoli e anche un patrimonio immobiliare da valorizzare. Ma come finanziare la riqualificazione senza lasciare indietro chi non può permettersela? Nella puntata 84 di Focus ESG, la direttiva europea “case green” apre il confronto su mutui verdi, regole contro il greenwashing e incentivi. Le sole detrazioni fiscali rischiano di non raggiungere chi non può anticipare la spesa o non ha sufficiente capienza fiscale: servono anche contributi, garanzie per l’accesso al credito e assistenza. Con il giornalista Marco Marelli, ne parlano Luca Bertalot, segretario generale della Federazione Ipotecaria Europea e coordinatore del progetto DeliverEEM, e Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Centro TranspArEEnS. fsc/gsl