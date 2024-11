Focus ESG – Episodio 40

MILANO (ITALPRESS) - Società benefit e aziende ESG: entriamo nell'era 2.0. Le tematiche ESG sono sempre più sentite anche dalle Regioni. La Regione Veneto, per esempio, sostiene e promuove la coprogettazione pubblico privata a beneficio comune in ottica ESG. Con la legge regionale n. 10 del 2024 la Regione Veneto valorizza un nuovo modello di impresa ESG, di interesse anche per altre regioni. Il ruolo dei dati di qualità e delle informazioni di qualità diventa sempre più strategico. Ne parlano Roberto Bet, Consigliere regionale Veneto, Matteo Ribon, Segretario Regionale CNA Veneto e la Professoressa Monica Billio, Ordinaria di Econometria dell'Università Ca' Foscari di Venezia e coordinatrice dello Spoke 4 di Grins con il giornalista economico Marco Marelli nella puntata 40 di Focus ESG.