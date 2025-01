PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alessio Foconi trionfa nella Coppa del Mondo di Parigi, storica tappa del circuito iridato di fioretto maschile. L’azzurro ha superato in finale per 15-10 lo statunitense Alexander Massialas mettendo il punto esclamativo su una prestazione sontuosa, nella sempre magica cornice dello Stade Pierre de Coubertin. Foconi si conferma così sul gradino più alto del podio, vincendo la seconda prova consecutiva in questa stagione, ad appena un mese dall’affermazione di Takasaki. Non solo, per il portacolori dell’Aeronautica Militare il successo di oggi è il nono in carriera in Coppa del Mondo a livello individuale, il terzo nel “tempio” parigino (dove fu oro già nel 2018 e 2019) e il 18° podio complessivo. Numeri che sono specchio fedele della forza del 35enne campione ternano, la cui affermazione in Francia dà ancora più carica a tutto il fioretto italiano (stamattina d’argento e di bronzo al femminile con Martina Sinigalia e Martina Batini ad Hong Kong) in vista del Grand Prix di Torino, prossima tappa internazionale, in programma dal 7 al 9 febbraio alla Inalpi Arena (appena aperta la prevendita dei biglietti). La gara di Foconi è iniziata con il successo per 15-7 contro l’ungherese Dosa nel tabellone da 64. L’aviere umbro si è poi imposto nel turno dei 32 sull’atleta neutrale Semenyuk con il punteggio di 15-9. Negli ottavi di finale Foconi ha conquistato il derby contro il compagno di squadra – e di argento ai Giochi di Parigi 2024 – Guillaume Bianchi (poi 11° classificato) con il risultato di 15-13, entrando tra i “top 8”. Nei quarti di finale Foconi ha poi superato il due volte campione olimpico Ka Long Cheung, portacolori di Hong Kong, per 15-10 conquistando così la certezza della 18^ medaglia in carriera in una prova di Coppa del Mondo, la quinta nella storica tappa parigina. Ma non si è affatto accontentato. La giornata da incorniciare di Alessio è proseguita con una super rimonta in semifinale contro lo spagnolo Llavador, battuto 15-10, di qui dunque il pass per l’ultimo atto. In finale Foconi ha superato con il punteggio di 15-10 anche lo statunitense Massialas, interpretando un match perfetto e facendo risuonare a Parigi le note dell’Inno di Mameli. Nel giorno del trionfo di Foconi, sono ben quattro gli azzurri fermatisi sulla soglia dei “top 8”, ciascuno con i propri rimpianti: 10° posto per il due volte argento olimpico Filippo Macchi, 11° Guillaume Bianchi (fermato come detto da Foconi), 14° Davide Filippi e 15° Edoardo Luperi. Proprio quest’ultimo, nei 16esimi di finale, aveva eliminato il rientrante Tommaso Marini, che ha chiuso in 18^ posizione la gara del suo ritorno. Il campione del mondo in carica, dopo aver rotto il ghiaccio con un bel successo per 15-13 sul giapponese Ueno in avvio di giornata, ha perso per 15-8 contro Edo Luperi nel derby chiuso tra l’abbraccio tra i due azzurri. Per Tommy rientro comunque con sensazioni positivi e tanti autografi per il pubblico francese. Per quanto riguarda gli altri azzurri, 32° Giulio Lombardi, 35° Giuseppe Franzoni, 58° Damiano Rosatelli e 62° Damiano Di Veroli. Domani la storica tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi si concluderà con la gara a squadre in cui l’Italia del ct Stefano Cerioni si schiererà con il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Filippo Macchi. Gli azzurri saliranno in pedana alle 10.30 nel turno degli ottavi di finale contro la vincente del match tra Ucraina e Spagna.

