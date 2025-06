Flussi turistici in leggero calo nel primo trimestre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati provvisori dell’indagine Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, il primo trimestre del 2025 evidenzia performance leggermente inferiori rispetto allo stesso periodo del 2024, anno che aveva fatto segnare valori record nei flussi turistici. Gli arrivi negli esercizi ricettivi calano dell’1,1% rispetto al primo trimestre 2024, mentre le presenze si mantengono sostanzialmente stabili (-0,4%).

Le stime mensili degli arrivi e delle presenze evidenziano andamenti analoghi: a gennaio entrambe in aumento, in leggero calo a febbraio e con un calo più marcato a marzo, il mese più turistico del periodo in analisi, con il 36,2% delle presenze turistiche registrate nel trimestre. Al calo registrato a marzo concorre la diversa collocazione delle festività pasquali, cadute ad aprile nel 2025, mentre nel 2024 erano state a marzo.

Nel dettaglio: a gennaio 2025 sono 6,1 milioni gli arrivi e 19,5 milioni le presenze e mostrano entrambi una crescita significativa rispetto a gennaio 2024 (rispettivamente +4,0% e +3,6%). A febbraio, con 6,4 milioni di arrivi e 19,9 milioni di presenze, si registrano valori sostanzialmente identici a quelli rilevati nel 2024 (rispettivamente -0,4% e -0,2%).

A marzo, invece, gli arrivi calano del 5,3% e le presenze del 3,8%. Il leggero calo delle presenze e quello più sostenuto degli arrivi rispetto al primo trimestre del 2024 sono determinati esclusivamente dalla componente della clientela residente in Italia, che diminuisce del 2,2% in termini di arrivi e dell’1,4% in termini di presenze; gli stranieri, invece, mostrano valori in debole crescita rispetto allo stesso trimestre del 2024 (+0,2% gli arrivi e +0,6% le presenze).

Gli arrivi e le presenze dei turisti italiani evidenziano un leggero incremento tendenziale solo a gennaio (rispettivamente +0,4 gli arrivi e +0,1% le presenze), mentre diminuiscono sia a febbraio (-2,8% e -2,9%) che a marzo (-3,8% e -1,5%). I flussi dei turisti stranieri mostrano invece una crescita sostenuta nel mese di gennaio (+9,6% gli arrivi e +8% le presenze), una variazione positiva, anche se in misura più contenuta, a febbraio (+2,4% gli arrivi e +2,2% le presenze) e un marcato calo solo nel mese di marzo (rispettivamente -6,9% e -5,7%).

Tra le componenti della domanda, nel periodo considerato prevale quella estera, la quale rappresenta il 51,6% delle presenze totali del trimestre e raggiunge addirittura quota 54,4% e 53,2% nei mesi di febbraio e marzo.

Solo a gennaio prevalgono le presenze domestiche (53,2%). Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente gli esercizi alberghieri registrano nel primo trimestre 2025 un leggero calo di presenze (-1,8%), mentre quelli extra alberghieri vedono un incremento della propria clientela (+3,5%). In particolare, le presenze alberghiere crescono in termini tendenziali a gennaio (+2%), ma calano nei due mesi successivi (-2,3% a febbraio e -4,6% a marzo); negli esercizi extra-alberghieri, invece, le presenze crescono soprattutto a gennaio (+8,5%) e a febbraio (+5,6) e mostrano una flessione a marzo (-1,8%).

In tutti e tre i mesi del trimestre le presenze della clientela domestica diminuiscono nel comparto alberghiero (rispettivamente -0,7%, -4,8% e -3,1) e aumentano negli esercizi extra alberghieri (+2,3% a gennaio, +2,6% a febbraio e +2,5% a marzo).

Diverso è l’andamento della componente non residente: in sostanziale crescita a gennaio nel settore alberghiero (+5,2%), ma soprattutto in quello extra alberghiero (+16,3%); a febbraio, invece, le presenze straniere crescono sensibilmente negli esercizi extra alberghieri (+8,2%) e sono stabili negli alberghi, mentre diminuiscono per entrambe le tipologie di alloggio a marzo (-5,9% negli alberghi e -5,2% negli extra-alberghieri).

La permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 3,04 notti e risulta sostanzialmente allineata ai valori del primo trimestre del 2024 sia per gli italiani (2,69 notti, +0,02 rispetto al 2024), sia per gli stranieri (3,48 notti, +0,01).

