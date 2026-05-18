Flotilla, Tajani ad autorità Israele “Garantire sicurezza attivisti italiani”

Mandatory Credit: Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/Shutterstock (14923803ax) Antonio tajani gestures as he speaks to the media during a press conference. A meeting of the Foreign Ministers of the EU Big Five and the United Kingdom took place. The Foreign Ministers of Poland, France, Germany, and Italy participated, alongside their counterparts from Spain and the United Kingdom. The meeting was also attended by Kaja Kallas, the future High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. EU's Big Five Meeting in Warsaw, Poland - 19 Nov 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha effettuato anche oggi passi diplomatici con il Governo israeliano “per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle IDF”.
Tajani ha chiesto all’Unità di Crisi, alle Ambasciate d’Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare “tutti i passi necessari per tutelare l’incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. L’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv ha avuto un ulteriore contatto con le autorità israeliane questa mattina per garantire la sicurezza degli italiani”, rende noto la Farnesina, che continua a seguire l’evoluzione della situazione.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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