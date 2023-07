Fitto “Il Governo sta lavorando per ridurre la burocrazia”

BARI (ITALPRESS) - “Il Governo sta lavorando per ridurre le procedure burocratiche per quanto riguarda la rimodulazione del Pnrr, ma anche per l’utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e della Coesione”. Così il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha voluto tranquillizzare gli industriali a Bari a margine dell’assemblea di Confindustria Bari e BAT. xa2/vbo/gsl