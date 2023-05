Fitto “Dal Ministro francese una caduta di stile”

“E’ stata una vera e propria caduta di stile. È anche molto grave e fuor di luogo che, per coprire tensioni interne, si possano utilizzare polemiche esterne. Penso che non aiuti né l'Italia, né la Francia, né l'Europa che un ministro possa immaginare un attacco frontale così sguaiato”. Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, a Palermo, commentando l’attacco del ministro dell'Interno francese al Governo Italiano sulla gestione dell'emergenza migranti. xd6/vbo/gsl