ROMA (ITALPRESS) – Con l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale svoltosi lo scorso 23 febbraio, il Cusi ha formalmente accettato la proposta della Fitri di attivare un percorso in ambito universitario per l’istituzione di un Campionato nazionale universitario e una nazionale universitaria che rappresenti la Federazione alle competizioni internazionali. Dopo anni di attesa, si può dunque partire con una nuova attività che coinvolge molti giovani triatleti. Un consenso, quello arrivato da Cusi, che fa seguito ad alcuni incontri tra i due presidenti Antonio Dima e Riccardo Giubilei e ad alcuni confronti su tematiche più tecniche tra il Segretario nazionale Mauro Nasciuti, il presidente della Commissione Gianluca Tasin, i Direttori sportivi Filippo Corti e Simone Biava e il Coordinatore del tavolo Università-Cus e Scuola, Claudio Risso. “Possiamo dare attuazione a questo progetto fortemente voluto dal nostro Consiglio nazionale – ha detto il presidente Riccardo Giubilei -. Presto convocheremo un primo raduno contestuale alla nazionale maggiore dal 6 al 19 marzo e andremo a disputare una prima competizione universitaria per dare corpo alla nazionale universitaria che prenderà parte ai Campionati di Maceiò (BRA) a settembre”. “Il titolo universitario invece – prosegue il presidente – verrà assegnato nel corso dei Campionati Italiani Assoluti di Sprint a Cervia a ottobre”. “Una grande opportunità per tantissimi nostri atleti – afferma il DS Simone Biava -. Un’opportunità per sottolineare ancora una volta quanto la Federazione tenga ai suoi giovani atleti nella loro veste di studenti. Si tratta di un inizio ma il passo più importante, quello del riconoscimento da parte del Cusi è stato fatto”. “Ora chiederemo a tutti i Cus di sostenere fattivamente questo nostro percorso – ha sottolineato Gianluca Tasin -. E’ importante dare una prova di compattezza e presenza da parte nostra per far sì che il progetto, al quale abbiamo dato idea, metta le gambe e inizi a camminare”.

(ITALPRESS).

