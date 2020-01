FIRMATA CONVENZIONE TRIENNALE FRA ICS-FICSF

E’ stata firmata oggi dal presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, e dal numero uno della Ficsf, Marco Mugnani, un’importante convenzione per la crescita e lo sviluppo del canottaggio a sedile fisso. Un importante strumento per sostenere una Federazione che unisce sport e tradizione, anche attraverso la valorizzazione del territorio e delle proprie peculiarità, e che, anno dopo anno, annovera nuove società. La Ficsf è la seconda disciplina sportiva associata a stipulare un protocollo d’intesa con l’Ics che intende favorire “le migliori condizioni per l’effettivo sviluppo dell’attività di finanziamento in favore delle Dsa e dei loro affiliati, che rappresentano una realtà sempre più rilevante e che occupano un posto di rilievo nel panorama sportivo nazionale”. L’accordo con la Ficfs avrà durata triennale e consentirà alle società affiliate alla Federazione di accedere a prodotti dedicati a condizioni particolarmente agevolate, come il mutuo “light” 2.0 per importi dai 15 mila ai 60 mila euro utili alla realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti sportivi e acquisto di relativa attrezzatura. La durata massima del finanziamento è di 7 anni, con una procedura istruttoria semplificata che rende più facile l’accesso al credito. Inoltre, la Convenzione consente alla Federazione, grazie a un plafond di 30 milioni di euro, di ottenere finanziamenti a tasso zero rimborsabili in 15 anni per la realizzazione o il miglioramento di impianti federali e l’acquisto di attrezzature sportive di alto livello.

(ITALPRESS).