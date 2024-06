LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Se vinciamo gli Europei? Sono capace di tutto. Posso promettere che mi recherò a Fatima. Ma non a piedi, quello è troppo”. Ci ride su Roberto Martinez, ct del Portogallo, che però fa il suo personale fioretto qualora dovesse riuscire a vincere Euro2024 alla guida dei lusitani. “Abbiamo chiuso la fase di preparazione, siamo tutti pronti – ha garantito prima della partenza alla volta del quartier generale di Marienfeld, in Germania – Cercheremo di crescere nelle tre partite del girone, l’obiettivo per ora è fare il massimo nelle prime gare. Ci aspettano passi importanti da fare”.

