ROMA (ITALPRESS) – Nella prima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in scena a San Paolo medaglia di bronzo per Michele Massa nel fioretto maschile B. Un podio importantissimo per il marchigiano, che vede così il pass per i Giochi Paralimpici di Parigi. Stop a un passo dal podio per Emanuele Lambertini.

Grande prova per Massa che sale sul podio nella gara che chiudeva il percorso per le Paralimpiadi2024. Il fiorettista dell’Accademia della Scherma Fermo ha iniziato la sua gara con la vittoria per 15-3 sul polacco Castro negli ottavi di finale. Ancora una netta vittoria ai quarti per il marchigiano che ha superato 15-8 l’ucraino Serozhenko. Lo stop per il classe 2004 è arrivato in semifinale contro il britannico Coutya con il punteggio di 15-4. Michele Massa ha così conquistato la prima medaglia a livello individuale nel fioretto dopo le due nella spada nella sua giovane carriera.

Nella gara di fioretto maschile A quinta posizione finale per Emanuele Lambertini. L’azzurro, numero 1 del ranking mondiale, nel tabellone da 32 ha superato per 15-2 il padrone di casa Lucas Juliao. Negli ottavi l’atleta delle Fiamme Oro si è poi imposto 15-7 sull’ucraino Zakusylov. Lo stop per Lambertini è arrivato nei quarti contro il cinese Sun 15-10. Nella stessa gara 10° Matteo Betti che, dopo il 15-3 sul brasiliano Damasceno negli ottavi si è dovuto fermare contro l’altro cinese Li per 15-8.

Nella gara della sciabola femminile B 12esima posizione per Julia Markowska, battuta 15-8 negli ottavi di finale della cinese Kang. Si è fermata nel tabellone da 32 la prova di Loredana Trigilia e Andreea Ionela Mogos nella sciabola femminile A. Le due azzurre hanno chiuso rispettivamente in 18esima e 22esima posizione la loro gara.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

