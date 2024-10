ROMA (ITALPRESS) – Comincia oggi da Ayas il nuovo quadriennio

olimpico del fioretto azzurro. Nel solco della partnership tra la

Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d’Aosta,

dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso giugno, ora è

la Nazionale di fiorettisti e fiorettiste del Commissario tecnico

Stefano Cerioni a far tappa nella splendida località di Champoluc

per svolgere, dal 21 al 26 ottobre, il primo allenamento

collegiale dopo i Giochi di Parigi. “La collaborazione con la

Valle d’Aosta rappresenta un valore aggiunto per la FIS, che nella persona dell’olimpionico Marco Albarello e di tutti i

rappresentanti delle istituzioni sul territorio ha trovato una

grande sensibilità e vicinanza verso la scherma italiana – ha

detto in proposito il Presidente federale Paolo Azzi -. Come già

accaduto prima delle Olimpiadi per la sciabola, ora è il fioretto

a usufruire della professionalità e dell’efficienza che

caratterizzano la location di Champoluc, grazie all’impegno del

Comprensorio sciistico Monterosa Ski e del Comune di Ayas. Lì i

nostri atleti e gli staff possono lavorare nelle condizioni ideali per svolgere ottimi ritiri di preparazione e non a caso, nelle prossime settimane, chiuderemo il cerchio delle tre armi olimpiche anche con un ritiro di spada”. Sono 22 gli atleti convocati per la settimana d’allenamento valdostana, equamente divisi tra uomini e donne. Tra i medagliati olimpici di Parigi, in accordo con il Ct, non ci saranno Tommaso Marini e Alice Volpi che si riaggregheranno al gruppo azzurro nelle prossime settimane. Per il gruppo femminile prescelte Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Il gruppo maschile, invece, è composto da Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Federico Pistorio. Con il Ct Stefano Cerioni lavorano i maestri dello staff tecnico Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli e

Giovanna Trillini, i preparatori fisici Annalisa Coltorti e Felice Romano, supportati dal medico Luca Ferraris, dai fisioterapisti Matteo Scodro e Stefano Vandini e dall’armiere Michael Pasut. Il fioretto azzurro, dopo le tre medaglie vinte nella specialità ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, svolge ad Ayas il primo allenamento del nuovo quadriennio olimpico in preparazione alla tappa d’esordio stagionale di Coppa del Mondo in programma, sia per gli uomini che per le donne, dal 21 al 24 novembre a Tunisi. A seguire, dal 28 ottobre al 1° novembre, Ayas sarà sede anche del primo ritiro stagionale della Nazionale maschile e femminile del Commissario tecnico Dario Chiadò.

– Foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]