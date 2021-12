ROMA (ITALPRESS) Il fioretto femminile azzurro è pronto al debutto in Coppa del Mondo. Nel weekend, in Francia, la tappa di Saint Maur terrà a battesimo la stagione 2021/2022 del circuito iridato delle fiorettiste. In programma sia la gara individuale (venerdì con le qualificazioni e sabato con il tabellone finale) che la prova a squadre (domenica). Per la trasferta in terra transalpina il responsabile d’arma Stefano Cerioni, che tornerà a guidare la Nazionale italiana di fioretto a oltre nove anni di distanza dall’ultima volta, ha convocato Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Anna Cristino, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi. Così il ct Cerioni presenta la kermesse in Francia: “Finalmente si riparte, ed è questa la cosa più importante. Torniamo in gara con tanto entusiasmo e voglia di verificare il lavoro svolto in questa prima fase di preparazione. Dispiace debbano attendere ancora qualche settimana i ragazzi, che inizieranno solo a gennaio a Parigi a causa della cancellazione della tappa di Dubai, ma intanto ci rituffiamo nel clima agonistico con la prova femminile di Saint Maur. Le ragazze hanno fornito ottime risposte negli allenamenti collegiali e mi aspetto di vedere in pedana la determinazione e la mentalità giuste per affrontare questo primo appuntamento della stagione”. Il calendario dell’esordio in Coppa del Mondo di fioretto femminile sarà aperto venerdì 10 dicembre, dalle ore 10, con le fasi preliminari per la qualificazione al tabellone principale. Il giorno seguente il clou della gara individuale con le migliori 64 in pedana dalle 9 e finale fissata alle ore 18.10. Domenica 12, invece, andrà in scena la competizione a squadre (inizio ore 8, finale alle 15) per la quale, in convocazione, sono state indicate cinque azzurre: Batini, Cipressa, Favaretto, Mancini e Volpi. Nello staff tecnico, con il responsabile d’arma Cerioni, ci saranno i maestri Fabio Galli e Giovanna Trillini. Al seguito delle azzurre del fioretto a Saint Maur anche il medico Valeria D’Errico e la fisioterapista Alessia Quercioli.

(ITALPRESS).