ROMA (ITALPRESS) – “Mourinho ha già lasciato Trigoria, ma rimarrà a Roma per altri tre mesi, perchè, con il traffico che c’è, si sa come funziona”. Lo ha detto Fiorello nel corso della sua trasmissione “Viva Rai 2”, ironizzando sull’esonero dello Special One e soprattutto sui problemi di traffico che a causa dei cantieri sta investendo la Capitale. (ITALPRESS).

Foto: Daniele Mignardi Promopressagency