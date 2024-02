Fine vita, Zaia “Non può essere regolato da sentenza costituzionale”

ROMA (ITALPRESS) - Il fine vita “non può essere regolato da una sentenza costituzionale, che non definisce tempi e modi. Io dico, in un Paese civile se vuoi il fine vita devi chiedere una legge, se non lo vuoi, allo stesso modo, devi chiedere una legge. Allora usciamo dall’ipocrisia e vediamo come va a finire”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. Durante l’intervista il governatore veneto ha presentato anche il suo nuovo libro “Fa’ presto, vai piano. La vita è un viaggio passo a passo”: un racconto della sua giovinezza e di come, abituato alla realtà di provincia dove era cresciuto a contatto con la natura, si sia poi trovato di fronte a una realtà “ben più complessa” durante il percorso di crescita. xm4/mgg/mrv