ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di Fincantieri, previo parere del Comitato per le Nomine e approvazione del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione Biagio Mazzotta nuovo consigliere di amministrazione, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti. Il Cda ha eletto Mazzotta presidente del consiglio di amministrazione della società.

La nomina avviene a seguito della prematura scomparsa del generale Claudio Graziano, eletto dall’assemblea degli azionisti del 16 maggio 2022 e tratto dalla lista espressione del socio Cdp Equity. Il consiglio ha accolto l’invito formulato dall’azionista Cdp Equity che, con lettera del 1° agosto scorso, ha sottoposto la relativa candidatura alla sua autonoma valutazione.

Al presidente Mazzotta sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Inoltre, il presidente concorrerà con l’amministratore delegato alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione della società.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Fincantieri –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]