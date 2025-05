TORINO (ITALPRESS) – “Da questa mia visita al complesso di Mirafiori sono rimasto colpito, ma non sorpreso, dal livello di totale integrazione e collaborazione che esiste tra i team. Non ho dubbi che, a partire dall’entusiasmo e dalla professionalità che ho percepito incontrando i colleghi oggi nelle varie realtà produttive a Mirafiori, così come ieri in Francia, abbiamo tutte le possibilità di aprire un nuovo capitolo nella storia della nostra azienda. A Torino, in particolare, mi hanno colpito le eccellenze tecnologiche su cui stiamo lavorando, come l’EDM Lab (Electric Drive Module), il centro di eccellenza per lo sviluppo e la sperimentazione dei moduli di trazione elettrica, e il Battery Technology Center per il collaudo delle batterie che equipaggiano tutte le vetture del Gruppo”. Così Antonio Filosa al termine della visita di oggi allo stabilimento Stellantis di Torino, la seconda tappa del suo tour di ascolto dei dipendenti, prima di assumere il ruolo di amministratore delegato del Gruppo il prossimo 23 giugno. Durante la visita è stato accompagnato, fra gli altri, da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, mentre al Centro Stile ha incontrato anche il presidente di Stellantis, John Elkann. Nel corso della giornata, Filosa ha visitato prima la Carrozzeria di Mirafiori, dove è stata avviata la produzioine della nuova Fiat 500 ibrida. Poi il tour è proseguito nell’impianto di produzione dell’eDCT (electrified Dual Clutch Transmission) e al Centro Tecnologico Batterie, il più grande in Italia e tra i più avanzati in Europa. La giornata si è conclusa con una visita all’EDM Lab (Electric Drive Module), un centro di eccellenza per lo sviluppo e il collaudo di moduli di propulsione elettrica.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).