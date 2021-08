FIRENZE (ITALPRESS) – Fabrizio Filippi è stato confermato alla presidenza del Consorzio di Tutela dell’olio Toscano IGP per il prossimo triennio. “E’ una buona la notizia – afferma la vicepresidente della Regione e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi – la conferma di Fabrizio Filippi alla presidenza del Consorzio di Tutela dell’olio Toscano IGP per il prossimo triennio. E’ il segnale dell’ottimo lavoro che ha condotto fino ad oggi a favore di questa importante filiera e grazie al quale ha raccolto la fiducia e la stima di tanti operatori del settore”.

“La Regione – prosegue – sta lavorando a quello che qualcuno ha definito un vero e proprio ‘Rinascimentò dell’intera filiera olivicola toscana. In questa operazione il Consorzio rappresenta uno snodo importante e poter contare su una continuità di metodo e di stile nella valorizzazione dell’olio toscano IGP costituisce una condizione ottimale per promuovere uno dei simboli più forti del nostro territorio, un prodotto unico e irripetibile, simbolo di corretta alimentazione”.

