Figo “Stagione Inter non soddisfacente, Chivu scelta coraggiosa”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Conosco bene Chivu, sono sicuro che è un ex compagno che può avere successo e aiutare l'Inter a continuare a vincere". Lo ha detto l'ex calciatore Luis Figo, ex giocatore di Barcellona, Real e Inter, a Fiesole per ricevere il riconoscimento della Fondazione Fair Play Menarini. f10/glb/gtr (video in collaborazione con Menarini)