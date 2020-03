Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 relativo a Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ai fini di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, sentito il Presidente Federale, si decreta la proroga dellasospensione fino al 03 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale delle seguenti attività: Campionati Giovanili Nazionali (Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 Serie A e B e Serie C, ivi compresi i Campionati Nazionali Femminili Under 15 e Under 17). Tornei Giovanili a carattere nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo Torneo U13 Élite, Torneo U13 PRO, Torneo U14 PRO, Torneo U12 Femminile, etc.). Attività organizzate direttamente dai Coordinamenti Regionali SGS (a titolo esemplificativo Centri Federali Territoriali, manifestazioni ed eventi, Selezioni territoriali, Corsi informativi e formativi, etc.).

Attività di base ivi incluse le attività ludiche e motorie svolte presso i Centri di Base e le Scuole Calcio. Tornei e campionati giovanili di tipo agonistico o a cui possono partecipare atleti che necessitano della idoneità di tipo agonistico organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Per quanto attiene i Campionati Giovanili Nazionali di cui alla lettera a si comunica che la data della ripresa dell’attività verrà comunque resa nota con almeno 10 giorni di preavviso al fine di garantirne l’organizzazione.

