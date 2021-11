ROMA (ITALPRESS) – Il consiglio federale della Figc ha commissariato la Lega Nazionale Dilettanti in seguito alle dimissioni di Cosimo Sibilia e al parere del Collegio di Garanzia del Coni, richiesto dalla stessa Federcalcio. Il nuovo commissario è Giancarlo Abete, in passato presidente della Figc, incaricato per un periodo non superiore ai sei mesi. “Sono grato a Gravina e al consiglio federale per la fiducia. Sono consapevole che la nomina a commissario è ripristinare gli organi democraticamente eletti. Della democrazia sono un fiero paladino” il primo commento di Abete dopo la nomina. “Dobbiamo procedere all’adeguamento delle norme ai principi del Coni e della Federazione – ha aggiunto l’ex numero uno della Federcalcio – dando luogo all’approvazione del bilancio. Il commissario ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. E poi dobbiamo indire nuove elezioni entro 6 mesi. Cercherò di svolgere questo compito con terzietà e tutela dei diritti”.

(ITALPRESS).