Fieracavalli a Verona, premio speciale per Maria Eder Ferrero

VERONA (ITALPRESS) – Un premio speciale per Maria Eder Ferrero come più giovane amazzone della Longines FEI Jumping World Cup a VeronaFiere: una bottiglia di Aneri Amarone 2007 (l’anno di nascita di Maria Eder) con il suo nome impresso sull’etichetta. Con il presidente di Veronafiere spa, Federico Bricolo, e con Armando Di Ruzza, Event Manager di FieraCavalli ed Exhibition Manager Area B2C di Veronafiere, a consegnare il premio sono state Lucrezia, Ludovica e Giorgia Aneri, tre giovanissime che rappresentano la terza generazione della famiglia Aneri.

Così come Maria Eder – figlia dello scomparso Pietro Ferrero – appartiene alla dinastia cui fa capo l’industria italiana dolciaria più famosa nel mondo. Maria Eder Ferrero, 18 anni appena compiuti, era salita alla ribalta della cronaca sportiva per la sua prima vittoria di prestigio internazionale, nel maggio scorso, a Piazza di Siena.

– Foto ufficio stampa Aneri –

(ITALPRESS).