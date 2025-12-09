Fidanza “L’Ue deve ripartire da identità e radici comuni”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo a Roma per ribadire l'importanza delle radici cristiane dell'Europa, un'Europa che oggi ha evidentemente un problema di postura e che si interroga sul suo futuro, deve a nostro avviso ripartire dalla sua identità, dalle sue radici millenarie, perché senza un'identità comune, che purtroppo ricordiamo è stata negata anni fa quando si discusse per la prima volta di una possibile Costituzione europea, è difficile avere le idee chiare per il futuro, quindi intanto ripartiamo da un dato di appartenenza culturale che vogliamo ribadire". Così Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al Parlamento Europeo, a margine degli ECR Study Days in corso a Roma. "Poi certamente approfondiamo tutte le sfide dell'agenda europea: parliamo di agricoltura, di difesa, di industria, di Green Deal, di tutti i temi che sono al centro del nostro impegno", spiega.