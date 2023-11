Fibra ottica, Butti “Cablare isole minori siciliane opera ambiziosa”

PALERMO (ITALPRESS) - "I tempi per realizzare il progetto saranno strettissimi, entro pochi mesi sarà terminato. E' un progetto ambizioso che va a cablare, a connettere 21 isole minori di cinque regioni, con quasi 900 chilometri di cavo nel pieno rispetto dell'ambiente. Questo significa connettere cittadini delle isole e turisti, un aiuto all'economia delle regioni e del Paese". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Innovazione, Alessio Butti, in occasione della presentazione del Piano "Collegamento Isole Minori", a bordo della nave posacavi "Teliri", attraccata per l'occasione al Molo Sammuzzo di Palermo. xd6/col3/gtr