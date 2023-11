TORINO (ITALPRESS) – La Fiat Topolino, il nuovo quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita è tra le protagoniste dell’80esima edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), in programma Dal 7 al 12 novembre a Milano-Rho Fiera. Per la prima volta a un grande evento, i visitatori possono ammirare le due varianti di carrozzeria disponibili, una chiusa e una aperta, entrambe coerenti nelle caratteristiche strutturali: un solo colore, Verde Vita, un design dei cerchi ed un unico approccio estetico degli interni. I due esemplari sono esposti presso lo stand B58, padiglione 18, dove è stato ricreato un suggestivo scorcio cittadino, precisamente via Lincoln a Milano, con tanto di lampioni e panchine reali, oltre a una pavimentazione pressochè identica a quella urbana. I due veicoli Fiat sono posizionati in strada per evidenziarne le doti di maneggevolezza e agilità che ne fanno la soluzione ideale per la mobilità urbana e di corto raggio. Inoltre, grazie a uno schermo touch presente nell’area espositiva, il pubblico può avvalersi di un configuratore 3D che consente di esplorare visivamente il modello in ogni minimo dettaglio.

“FIAT resta fedele alla propria missione di sviluppo della mobilità sostenibile per le città rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. Per questo motivo, siamo orgogliosi di partecipare a questa importante manifestazione con la Nuova Fiat Topolino, la soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti che consente di andare ovunque grazie alla sua dimensione, alla mobilità 100% elettrica oltre a incarnare perfettamente lo stile della nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana. Inoltre, l’arrivo di Topolino contribuirà a ridurre notevolmente l’inquinamento acustico nelle zone centrali delle nostre città inaugurando un nuovo modo di intendere la mobilità urbana: sostenibile, silenziosa, sicura e senza stress” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia.

“Che questa sia la strada giusta ce lo conferma il successo dell’iniziativa ‘Be the First’, che in soli quattro mesi ha raccolto più di 10.000 manifestazioni di interesse all’acquisto della Topolino. Da qualche settimana queste richieste on line si stanno trasformando in ordini nelle concessionarie e sul sito Fiat” conclude Galassi. Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la Topolino riaccende il desiderio di viaggiare senza stress in tutta sicurezza, merito anche della velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Entrambe le varianti, aperta o chiusa, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa.

Inoltre, la Topolino vanta un’abitabilità straordinaria, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza; e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno. Maggiori informazioni sul modello sono disponibili qui. Per un veicolo così speciale FIAT ha realizzato anche una rivoluzionaria customer experience ispirata alle piattaforme di e-commerce più popolari. Infatti, sia il processo di acquisto che la consegna – che potrà essere effettuata direttamente a casa dei clienti a partire da gennaio 2024 – sono estremamente semplici grazie al processo di acquisto digitale più fluido e accessibile mai realizzato da Fiat. Bastano pochi clic sul sito dedicato per configurare la propria vettura, decidere durata del programma di finanziamento e il primo acconto.

Dopo aver controllato il riepilogo dell’ordine con tutte le informazioni, l’ordine è completo e il cliente può rilassarsi aspettando che la Nuova Fiat Topolino arrivi a casa sua o presso la concessionaria più vicina. Dunque, FIAT è il primo marchio a fornire la tracciabilità completa dell’acquisto di un quadriciclo. I clienti possono infatti verificare la posizione del prodotto in qualsiasi momento, dall’ordine alla consegna, accedendo al sito FIAT, ricevendo e-mail di aggiornamento e contattando il team di Back Office. Inoltre, da dicembre, la nuova Topolino arriverà in tutte le concessionarie italiane della Rete Fiat, così che il grande pubblico, abituato alla relazione quotidiana con il proprio concessionario, possa scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana sostenibile.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).