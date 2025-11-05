Fiat Topolino e Grande Panda al Lucca Comics & Games 2025 insieme a RDS

TORINO (ITALPRESS) – FIAT ha partecipato al Lucca Comics & Games 2025, che si è svolto dal 29 ottobre al 2 novembre, con un palinsesto di attività ed esperienze realizzate in collaborazione con RDS – 100% Grandi Successi e RDS Next, che ha permesso di incontrare da vicino la community dei fumetti, del gaming e della creatività. Il Lucca Comics & Games è il più importante evento italiano di richiamo internazionale per i mondi comics, games, cinema e serie che ha chiuso l’edizione 2025 in crescita con oltre 280.000 visitatori paganti, 30.000 cosplayer ufficial, 1500 eventi e 12 mostre. Il cuore delle attivazioni è stato Piazza Verdi, davanti allo studio di diretta RDS, una delle porte di accesso al borgo in cui si è sviluppata la colorata manifestazione.

All’interno dell’area RDS è stata allestita un’area dedicata a FIAT: qui Topolino è diventata una “tela bianca” – un esemplare completamente wrappato con materiale scrivibile – su cui visitatori, fumettisti e cosplayer hanno potuto disegnare liberamente la propria idea di libertà. Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico leader in Italia, è stato il protagonista sostenibile e accessibile dell’evento grazie alle sue caratteristiche di libertà di movimento in città e possibilità di poterlo guidare già a partire dai 14 anni. Proprio i giovani hanno rappresentato la maggioranza dei visitatori di Lucca Comics & Games, rendendo Topolino perfettamente in linea con le aspettative del pubblico dell’evento. Accanto a Topolino, in esposizione, i riflettori si sono accesi anche su Grande Panda, la vettura che ha conquistato il pubblico con il suo design contemporaneo.

Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee essenziali e un abitacolo organizzato con cura, caratteristiche che la rendono ideale per la mobilità familiare e cittadina. Inoltre, il nuovo modello adotta diverse soluzioni attente alla sostenibilità grazie all’uso di materiali innovativi nella sua produzione. Ad esempio, è la prima auto a proporre componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande, che vengono riciclati e miscelati nelle parti degli interni in plastica blu, denominate Lapolen Ecotek.

Inoltre, FIAT ha raggiunto un altro traguardo nell’industria automobilistica utilizzando il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, un tessuto innovativo e sostenibile contenente vere fibre di bambù, per rivestire la plancia della Grande Panda La Prima. La vettura è disponibile in tre configurazioni: benzina (100 CV con cambio manuale), Ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) ed elettrica (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW – 113 CV).

