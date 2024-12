MILANO (ITALPRESS) – Anche Fiat Professional ha deciso di essere partecipe dell’edizione 2024 de “Artigiano in Fiera” in corso a Rho Fieramilano. Nelle parole di Salvatore Cardile, Direttore Marketing & Autonomy della business unit Veicoli Commerciali di Stellantis Italia: “qui ci sono oltre 2.500 espositori che rappresentano in qualche modo clienti o potenziali clienti utilizzatori di un veicolo commerciale. Fiat Professional nasce come brand professionista e quindi stare tra i professionisti ci sembrava la cosa più naturale”. Tramite la sua partecipazione a una delle principali manifestazioni milanesi, Fiat Professional si pone al fianco degli artigiani per soddisfare tutte le esigenze dettate dal mestiere. In due aree espositive, i visitatori potranno ammirare tre veicoli: il Doblò, lo Scudo e il Ducato. “Abbiamo preferito farlo quindi con due motorizzazioni diverse, la motorizzazione elettrica e la motorizzazione termica, con veicoli sia allestiti che non allestiti, proprio per testimoniare la grande flessibilità che la nostra gamma offre ai nostri clienti”, ha dichiarato Cardile.

Nella zona esterna, uno stand coperto ospiterà l’E-Ducato 35Q LH2. Invece nell’area interna, ubicata presso il Padiglione 4, sarà presente l’E-Scudo L2H1, dall’allestimento “freddo”, realizzato dall’allestitore Lauri, che ne esalta le capacità di carico, e il Fiat E-Doblò CH1, allestito per l’uso nel settore della ristorazione e del trasporto di alimenti.

Per entrambi verrà proposta una livrea dedicata per mostrare l’utilizzo del mezzo come strumento di comunicazione in strada.

Per quanto riguarda e-Doblò, abbiamo una batteria da 50 km/h, un’autonomia fino a 343 km, un volume di carico da 3,3 a 3,8 metri cubi, una lunghezza di carico da 1,8 a 3,1 m e una portata 759 kg. Invece sulla Scudo, il sistema “a freddo” permette il trasporto a temperature fino -20 gradi Celsius. Il volume di carico è pari 3,2 metri cubi, la lunghezza di carico è di 2,1 m e la portata arriva fino a 1.000 kg.

Nei primi 10 mesi del 2024, Fiat Professional ha consolidato la propria leadership con una quota di mercato di 24%. La presenza significativa del marchio si riflette nei risultati raggiunti da modelli come l’E-Ducato, risultato il veicolo commerciale più venduto in Italia con il 24% nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni. In prima posizione nel suo segmento anche Fiat Doblò con una quota del 25,7%. FIAT Professional occupa anche la seconda posizione sul podio con Scudo, raggiungendo una quota che sfiora il 20%. “Il 2024 ha visto il lancio delle nuove motorizzazioni, soprattutto quelle elettriche di ultima generazione, nuovi contenuti tecnologici, nuove configurazioni con OPT, singoli optional OPAC e infine l’ultima sul mercato che è la Panda Van – ha aggiunto Cardile – La Pandavan è il più piccolo dei veicoli commerciali della gamma FIAT Professional, ma di fatto è un veicolo da lavoro. Quindi viene prodotta sulla base della vettura e specificatamente allestita per il trasporto di merci”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).