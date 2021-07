TORINO (ITALPRESS) – L’innovativo progetto “KIRI”, lanciato da Fiat insieme alla start-up KIRI Technologies e sviluppato insieme all’ente e-Mobility di Stellantis, è il primo programma che incentiva lo stile di guida più “eco-virtuoso” nel settore automotive e, a distanza di quattro mesi dall’introduzione sul mercato, premia i primi 100 migliori guidatori di Fiat Nuova 500 in Italia, Francia, Germania, UK e Olanda con l’assegnazione di 100 euro extra sotto forma di buoni Amazon, Zalando e Apple Music. Nei tredici Paesi in cui è disponibile l’iniziativa “KIRI”, sono stati accumulati un milione e mezzo di KIRI coin, moneta virtuale spendibile in un marketplace dedicato, che premia lo stile di guida più ecosostenibile dei clienti di Nuova 500. I KIRI coin ottenuti a livello europeo equivalgono a 250 tonnellate di CO2 risparmiata, più o meno il quantitativo assorbito in un anno da 10 ettari di alberi di Paulownia, simbolo di KIRI Technologies. Aderire all’iniziativa è semplicissimo, basta scaricare l’app “Fiat” e registrarsi sulla piattaforma KIRI. A partire da quel momento, sarà sempre possibile verificare l’ammontare di KIRI coin accumulati guidando Nuova 500: più lo stile di guida sarà attento e sostenibile, maggiore sarà la ricompensa. Il comportamento di guida, misurato con l’eco:Score, è valutato in funzione della linearità di guida: minori sono le brusche frenate e le accelerazioni e maggiore è la capacità di mantenere una velocità costante e di seguire l’onda verde nel traffico cittadino, maggiore sarà l’autonomia della batteria della Nuova 500. Più alto è l’eco:Score e più KIRI coin vengono accumulati. Dall’analisi degli stili di guida, si è evidenziato che gli utenti iscritti a KIRI in Italia hanno raggiunto un indice migliore di 10 punti rispetto a quello degli utenti non registrati. Inoltre, i driver più virtuosi del contest hanno mostrato un ulteriore guadagno di 10 punti rispetto alla media della community KIRI. Pertanto, i migliori driver della community hanno ottenuto circa 20 punti di vantaggio in totale rispetto alla media dei guidatori non registrati. Ciò si traduce in un analogo impatto sull’autonomia e sui costi di ricarica.

(ITALPRESS).