ROMA (ITALPRESS) – Il brand Fiat muove un ulteriore importante passo nella mobilità sostenibile con il lancio della Tipo con la nuova motorizzazione Hybrid 48 Volt. “Con il lancio delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid la gamma FIAT è totalmente elettrificata – ha spiegato Olivier Francois, Ceo Fiat e Cmo Stellantis -. Oggi possiamo offrire a tutti i nostri clienti una soluzione di mobilità sostenibile, qualunque sia la loro necessità di mobilità, con una tecnologia semplice e ad un costo accessibile, ma nostro viaggio verso la mobilità sostenibile per tutti prosegue con l’obiettivo di lanciare già dal prossimo anno un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con una motorizzazione elettrica e di avere una gamma completamente elettrica dal 2027”. Avvio silenzioso e 100% elettrico, Tipo hybrid ha un motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240 Nm e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento.

Si tratta del primo Hybrid in casa FIAT che usa il motore elettrico scollegando completamente il motore a benzina che, nel ciclo totale WLTP, può restare inattivo fino al 47% del tempo. Da 0 a 100km/h in soli 9 secondi con consumi di 4.7l/100 km contro i 5.0l/100 km della motorizzazione diesel 1.6 di Tipo, con la nuova motorizzazione le emissioni di CO2 vengono ridotte fino all’11%. L’e-motor della nuova Tipo hybrid supporta prontamente la performance del termico in fase di ripresa e ne ottimizza il rendimento, mitigando l’effetto turbolag e garantendo prontezza di risposta alle richieste dell’acceleratore. Un’auto ideale per le famiglie, lanciata nell’allestimento della serie speciale RED, oltre al logo identificativo ‘hybrid sul portellone posteriore formato da due foglie con gocce di rugiada di colore blu. Quattro gli allestimenti disponibili: Tipo, City Life, City Cross e Cross, declinati sul body hatchback e nella spaziosa versione station wagon. Ugualmente ampia l’offerta dei motori che, oltre alla versione Hybrid, include un 1.0 benzina T3 da 100 CV, il diesel 1.3 SDE 95 CV e il propulsore top di gamma diesel 1.6 da 130 CV.

Numerosi anche gli Adas (Advanced Driver Assistance Systems), che facilitano la guida e prevengono potenziali pericoli come l’Attention Assist e l’Autonomous emergency brake, che frena automaticamente per evitare o ridurre la collisione col veicolo che precede, anche se il guidatore non fa nulla. In più, il sistema invia una segnalazione acustica e visiva sul quadro strumenti e poi esegue una prima frenata di avviso. Tipo Hybrid è disponibile a un prezzo di listino di 26.450 euro, in promo a 23.00 euro oppure a 21.000 euro solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

