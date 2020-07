TORINO (ITALPRESS) – Nella quarta puntata del format “Due chiacchiere in chat con Fiat” Luca Napolitano presenta insieme a Giacomo Carelli “My Dream Garage”, l’innovativo servizio di mobilità a 360° gradi sviluppato da Fiat insieme e Leasys (Gruppo FCA Bank) e dedicato ai clienti della Nuova 500. Con l’acquisto della Nuova Fiat 500, infatti, si può accedere al cosiddetto “garage dei sogni”, dove trovano posto 13 modelli del Gruppo FCA, diversi per spazio, tipologia, destinazione d’uso, prenotabili in ogni momento tramite app e utilizzabili per un totale di 60 giorni all’anno. “Con questo servizio – commenta Luca Napolitano, Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands Emea – ogni cliente della Nuova 500 ha accesso a un servizio esclusivo. Attraverso l’app e con due semplici click, il nostro cliente potrà prenotare in ogni momento, e per tutto il tempo necessario, una delle auto del ‘My Dream Garagè scelte tra i modelli del gruppo FCA che rispondono a esigenze temporanee di mobilità o legate a un utilizzo specifico: dalla Spider per un weekend al mare, alla Jeep per un’escursione in montagna, dal Suv per la città alla berlina per i viaggi, fino al Ducato per un veloce trasloco nel weekend. La Nuova 500, di nuovo, rivoluziona la mobilità, e non solo quella urbana e sostenibile”. Si può scegliere tra i modelli della famiglia 500 (500, 500C, 500X e 500L), oppure tra una sportiva italiana come Alfa Romeo Giulia e Stelvio, un’adrenalinica Abarth 595 o una 124 o, ancora, un SUV americano come gli inarrestabili Jeep Wrangler, Compass e Renegade, un Fiat Ducato o una Maserati Levante. Un modo completamente nuovo di gestire la mobilità, come spiega Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank: “Questa app è stata creata per permettere la massima flessibilità d’uso. Sono 4 i livelli di abbonamento annuale da cui poter scegliere, disponibili con un prezzo mensile che viene calcolato sulla base dei modelli che si desiderano inserire avere nel garage. In Italia, ad esempio, si parte da un canone mensile di 99 euro fino a un massimo di 299 euro al mese. L’abbonamento garantisce fino a 60 giorni di mobilità, da utilizzare durante l’intero arco dell’anno, anche un solo giorno alla volta. In FCA Bank e in Leasys crediamo fortemente nello sviluppo di formule di mobilità sempre all’avanguardia e continueremo a impegnarci a diffondere e sostenere la cultura di una mobilità alternativa”.

“My Dream Garage” è tanto innovativo quanto semplice nell’utilizzo, una volta prenotata l’auto con la app sul proprio smartphone, sarà sufficiente andare a ritirarla in uno degli oltre 300 Leasys Mobility Store dislocati sul territorio italiano nelle principali città, negli aeroporti e nelle stazioni. Il servizio sarà attivo in Italia e in altri otto Paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Olanda, Austria e Polonia) attraverso le concessionarie convenzionate.

(ITALPRESS).