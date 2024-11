TORINO (ITALPRESS) – Presentata in anteprima al pubblico a luglio, durante le celebrazioni per il 125° anniversario di Fiat, la nuova Grande Panda – non ancora lanciata commercialmente – si è aggiudicata il suo primo riconoscimento: il prestigioso “Carwow of the Year Award 2025” nella categoria “Car Anticipation”. Il premio seleziona i migliori modelli di veicoli in dieci categorie e celebra il marchio e l’innovazione dell’anno.

La Grande Panda si è distinta grazie al suo nuovo look, come ha sottolineato Daniel Hohmeyer, membro della giuria: ” La Grande Panda apre la strada a una famiglia di modelli completamente nuova per FIAT. Il look fresco e spigoloso e i fari pixel-look sono molto promettenti. Quindi, ci sono buone probabilità che continui l’era di successo della Panda”.

Iconica, ingegnosa e inclusiva, la Fiat Grande Panda unisce tradizione e modernità, combinando sostenibilità, comfort e accessibilità e inaugurando una nuova era in FIAT. Con le sue dimensioni compatte e lo spazio flessibile, è l’auto familiare perfetta per la mobilità urbana contemporanea. Pensato per tutti, il nuovo modello di Fiat inaugura un altro capitolo della sua storia, riciclando materiali sostenibili per gli interni e introducendo un cavo a spirale, situato nel cofano, che facilita la ricarica. La Fiat Grande Panda è l’apripista di una famiglia di modelli completamente nuova. Con una lunghezza di 3,99 metri, offre spazio per cinque persone. L’inconfondibile design italiano della carrozzeria riprende gli elementi stilistici degli iconici modelli precedenti. La nuova Fiat Grande Panda sarà disponibile sia in versione ibrida sia in versione 100% elettrica.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).