Fiat Grande Panda a fianco di “Amici” per supportare i giovani talenti

TORINO (ITALPRESS) – Grande Panda, in collaborazione con Amici e con il supporto della rete di concessionarie FIAT sosterrà i giovani talenti dopo la loro uscita dal programma televisivo ospitandoli per la loro prima exibition fuori dalla scuola.

Un’iniziativa che ribadisce l’impegno del marchio italiano verso la nuova generazione della musica e della danza, e che vuole offrire una ulteriore opportunità alle giovani promesse per proseguire il proprio percorso artistico.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa, che rafforza il nostro legame con l’Italia e con le persone che ne fanno un luogo straordinario. Abbiamo scelto di unire Fiat Grande Panda ad Amici perchè entrambi parlano direttamente alle famiglie italiane, ai giovani, a chi sogna con un sorriso. Questa partnership televisiva sarà affiancata da una campagna social di ampia portata, capace di raggiungere un pubblico eterogeneo per età e interessi, ma accomunato dalla passione per l’arte, l’ingegno e la creatività italiana. Amici è sinonimo di opportunità e crescita, proprio come FIAT, che da sempre accompagna gli italiani nella mobilità e nelle sfide quotidiane. Ecco perchè questa collaborazione è una scelta di valore: crediamo nella responsabilità di sostenere le nuove generazioni, offrendo loro strumenti concreti per il futuro. Con Amici, vogliamo dare forza al talento e a chi guarda avanti con determinazione, passione e ottimismo” ha dichiarato Alessio Scutari, managing director di FIAT e Abarth Italia.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).