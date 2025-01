TORINO (ITALPRESS) – Fiat Professional Ducato è stato nominato per il 17esimo anno consecutivo, “Miglior veicolo base per camper”, un prestigioso titolo assegnato dai lettori della rivista tedesca di settore Promobil. Il sondaggio annuale dei lettori della rivista è un indicatore chiave delle tendenze nel settore dei veicoli per il tempo libero da oltre 25 anni, riflettendo la costante leadership di Fiat Professional Ducato su questo settore. Oltre a questo prestigioso riconoscimento, nel 2024, FIAT Professional ha registrato una crescita nel settore dei veicoli ricreazionali in Germania, con un totale di 26.324 unità vendute. Questo dato rappresenta un significativo aumento del 28% rispetto all’anno precedente, segnando il più alto incremento nel paese e sottolineando l’attrattiva in crescita del marchio in un mercato competitivo. Il successo di Fiat Professional Ducato e questo nuovo riconoscimento derivano dalla sua eccellenza nel settore dei veicoli ricreazionali.

Le principali caratteristiche riguardano il motore aggiornato 2.2L Multijet 4.0 con un sistema di iniezione diretta di quarta generazione, il ricircolo ottimizzato dei gas di scarico per una migliore affidabilità, prestazioni ed emissioni, e la conformità agli standard Light Duty (Euro 6E) e Heavy Duty (Euro VIE). Dispone anche della nuova trasmissione automatica AT8 e di 450 Nm di coppia, migliorando le emissioni di CO2 del 10% grazie a un gruppo propulsore ottimizzato e più efficiente. Inoltre, il Fiat Professional Ducato è dotato di un pacchetto completo di sicurezza per camper, che include l’assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’Intelligent Speed Assist, insieme a un sedile girevole captain’s seat e al cruise control adattivo per migliorare il comfort del conducente. La chiave del successo del Ducato risiede nella strategia di essere progettato fin dall’inizio come una piattaforma per la personalizzazione. Offre qualità funzionali e pratiche per l’uso professionale, rimanendo versatile e adattabile per scopi ricreativi. Questa 17esima vittoria consecutiva, combinata con il miglioramento continuo delle prestazioni del veicolo, consolida ulteriormente il Ducato come la scelta preferita dagli appassionati di camper in tutto il mondo, testimoniando la dedizione di FIAT Professional all’eccellenza.

