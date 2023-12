TORINO (ITALPRESS) – La sera del 31 dicembre, quando tutti gli italiani saranno riuniti in famiglia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, andrà in onda sulle principali reti televisive nazionali il nuovo video con cui Fiat vuole celebrare il legame con l’Italia e gli italiani e con cui augurerà a tutti un buon Anno. Un viaggio nel nuovo anno con rinnovato entusiasmo e sempre con Fiat al proprio fianco. Guardare con positività al futuro, infatti, è auspicabile ed è anche possibile, soprattutto grazie alle capacità in cui l’Italia e gli italiani da sempre eccellono: la creatività e lo stile, l’ingegnosità e la competenza tecnica, il piacere di vivere con gusto e l’eleganza, tutti valori che appartengono al Brand torinese e che caratterizzano il valore del Made in Italy. La clip è un incalzante susseguirsi di immagini in bianco e nero e a colori che raccontano il Brand e la sua evoluzione insieme a quella della società italiana. Un viaggio attraverso il costume, i colori, le auto. Nel racconto la vita degli italiani si intreccia con alcuni dei veicoli FIAT più amati e conosciuti nel mondo.

Oggi, il brand torinese continua ad essere al fianco degli italiani e li supporta nella transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, in modo rilevante e con semplicità e immediatezza. Ecco le caratteristiche del “Bonus Tricolore Fiat”: dal primo giorno del 2024, infatti, Fiat si aggancerà agli incentivi statali potenziandone il contributo fino a 9.000 euro. Per esempio, Panda sarà offerta a 9.450 euro grazie, oltrechè agli incentivi statali, ad uno sconto ed a un finanziamento dedicato. E’ così che Fiat inizia il 2024 confermando il proprio impegno di Brand rilevante, sostenibile, e soprattutto accessibile, per tutti gli italiani.

