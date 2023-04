TORINO (ITALPRESS) – Circa 42.000 lettori ed esperti appassionati di auto della prestigiosa rivista tedesca “Auto Bild” hanno scelto FIAT come vincitrice della categoria di auto più piccole del concorso “The best brands in all classes 2022/2023”.

“Questo premio è il più strategico di sempre – ha commentato Olivier Francois, Fiat ceo e Stellantis Global CMO, che ha proseguito – perchè testimonia, ancora una volta, che stiamo perseguendo la mission del Brand di fornire mobilità urbana e renderla accessibile a tutti. Oltre ai risultati di vendita, ciò che ci rende estremamente soddisfatti è l’apprezzamento da parte delle persone. Il fatto che i lettori della prestigiosa rivista AUTO BILD riconoscano il ruolo chiave di FIAT nel fornire mobilità urbana in un paese come la Germania conferma che se pensi alla mobilità urbana, ibrida o BEV, pensi a FIAT! Voglio ringraziare personalmente tutti loro per questa dichiarazione d’amore”.

Ai lettori della principale rivista automobilistica è stata chiesta la loro opinione su 37 marchi suddivisi in 14 categorie. Aspetti come innovazione, qualità, design e prezzo sono stati presi in considerazione durante il voto. Oltre ai rispettivi vincitori di classe, AUTO BILD ha anche selezionato un vincitore assoluto in ogni segmento. FIAT si è aggiudicata questo prestigioso titolo nella categoria delle vetture più compatte, dove il Brand era rappresentato dalle Nuove 500, 500 e Panda Hybrid. I bestseller della gamma del marchio italiano sono le Fiat 500: la Nuova 500 elettrica e la 500 Hybrid. Entrambi sono stati i modelli importati più venduti in Germania in tutti i segmenti nel 2022: la Nuova 500 si è anche classificata al primo posto tra i veicoli elettrici a batteria (BEV) in diversi mesi dello scorso anno nel Paese. Nel 2022, nel complesso, il modello si è classificato al terzo posto nel segmento delle autovetture a trazione elettrica. La Fiat Panda completa l’offerta del Marchio nel segmento delle utilitarie ed è disponibile anche in versione ibrida.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).