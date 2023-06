TORINO (ITALPRESS) – Fin dal suo lancio nel 1983 la Fiat Panda 4×4 ha sempre rappresentato una rivoluzione per il settore, diventando subito un mito in fieri. Per celebrare il suo 40° compleanno, il marchio torinese ha deciso di lanciare una nuova edizione speciale limitata denominata “4×40°”. Un’edizione da collezione, che sarà prodotta in 1.983 esemplari esclusivi in onore dell’anno di nascita dell’icona Fiat. La nuova versione continuerà ad essere dedicata a chi vuole muoversi in sicurezza su sterrato e strade innevate, alla guida di un’auto affidabile e confortevole, anche se di dimensioni e consumi contenuti. Rimanendo un top di gamma unico, limitato, e 4×4, la nuova versione sarà ispirata alla sua iconica eredità, 40 anni di indiscussi successi commerciali che perdurano e non accennano a diminuire: quasi 800.000 unità di Panda 4×4 vendute dal 1983 e storico leader nel segmento A 4×4 con il 10% del mix di vendite storico.

Pur rimanendo iconica, innovativa, agile, compatta e inarrestabile, Fiat Panda 4×40° vanta un equipaggiamento unico e audace sia negli esterni che negli interni. Nella sua versione Cross, propone un’elegante tinta carrozzeria color Avorio, impreziosita dai Cerchi Style bicolore da 15″ e dalle calotte specchi nere. L’esterno è arricchito da modanature laterali verniciate con logo 4×40° rosso, adesivi celebrativi raffiguranti le sagome delle vetture della Panda originale e attuale e lo stemma 4×40° sul montante centrale. L’avorio è anche il principale protagonista degli interni, colorando la plancia e gli inserti soft touch nei sedili. Questi ultimi sono inoltre impreziositi da icone celebrative, logo 4×40° sulla fascia superiore schienale sedile, doppia cucitura rossa e tessuto riciclato sugli inserti centrali.

Oltre ai dettagli dedicati, la limited edition 4×40° include anche le caratterizzazioni specifiche Cross, per chi utilizza la propria auto anche per esplorare i grandi spazi aperti. E’ completato da fendinebbia anteriori e luci diurne a Led, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi, barre al tetto nere, che ne accentuano il look sportivo. Offre inoltre una buona abitabilità e comfort grazie a cinque sedili con tre poggiatesta posteriori, regolazione in altezza del sedile guidatore, volante in pelle e pomello del cambio. Per garantire una guida piacevole e gioiosa, senza rinunciare alla sicurezza, è dotato di radio DAB 7″ touchscreen con CarPlay/Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, sensori crepuscolare e pioggia e sensori di parcheggio posteriori. La nuova Panda 4×40° sarà disponibile in Italia, Francia, Germania e Svizzera.

Nel week end del 17 e 18 giugno torna il raduno Panda più grande del mondo, “Panda a Pandino 2023”, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, in particolare quella del 2022 che ha visto la partecipazione di 939 partecipanti. Con più di 850 iscrizioni online da tutta Europa, e altre centinaia in arrivo tra sabato e domenica, l’evento, nato nel 2017 per sostenere le associazioni benefiche locali e nazionali, è destinato a raggiungere vette senza precedenti, rappresentando non più un semplice raduno ma la festa internazionale di un mito dove Fiat Panda sarà la protagonista indiscussa. Un’indimenticabile “riunione di famiglia” attorno all’elegante Castello Visconteo dove sarà esposta la nuova Fiat Panda 4×40° per celebrare insieme agli appassionati i 40 anni di evoluzione del modello. Un momento di condivisione indimenticabile che incarna perfettamente il successo della Panda 4×4, la cui leggenda è dovuta all’affetto dimostrato dagli appassionati in questi 40 anni.

