Fiat 500 Hybrid al Galà dei 500, Eccellenze italiane

TORINO (ITALPRESS) – Durante i giorni delle celebrazioni della Fiat 500 Hybrid, prodotta nello stabilimento di Mirafiori, il Galà dei 500 – Eccellenze italiane, evento Mediaset che andrà in onda su Canale 5 martedì 16 dicembre in seconda serata, sarà il palcoscenico di un tributo alle leggende che hanno reso unica l’Italia e l’essere italiani. Tra queste, l’iconica Fiat 500, simbolo autentico del Made in Italy in tutto il mondo.

Presentato da Piero Chiambretti, torinese doc, lo spettacolo vedrà alternarsi “eccellenze” italiane del mondo dello sport, del cinema, dell’arte e icone italiane che hanno segnato la storia del Paese. Tra i protagonisti della serata, Olivier Francois, Stellantis CMO e FIAT CEO, in un dialogo con Piero Chiambretti direttamente dallo stabilimento di Mirafiori dove la nuova 500 Hybrid è prodotta, racconterà di come la Fiat 500 abbia contribuito a fare dell’Italia un punto di riferimento globale in termini di creatività, design e innovazione.

Il Galà dei 500 – Eccellenze italiane sarà anche un omaggio a Torino e FIAT: la serata celebrerà il marchio, ma anche la città che da sempre rappresenta l’anima industriale e culturale dell’Italia, simbolo di innovazione e tradizione. Un tributo speciale sarà dedicato anche allo stabilimento di Mirafiori, il cuore pulsante della produzione FIAT, che con 500 Hybrid ha avviato una nuova fase, segnando un ritorno alla piena attività del sito produttivo.

La scelta dell’Heritage Hub come “studio” per ospitare il programma non è di certo casuale. Questa suggestiva location ha sede nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava a Torino – uno degli storici impianti di produzione meccanica Fiat all’interno del comprensorio industriale di Mirafiori – e oggi ospita una vasta collezione di vetture classiche dei marchi torinesi del Gruppo Stellantis.

