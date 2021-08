PALERMO (ITALPRESS) – Tutto è pronto per la ripartenza di Cibus 2021, la Fiera di riferimento dell’Agroalimentare italiano in corso a Fiere di Parma dal 31 agosto al 3 settembre, che vedrà fra i suoi protagonisti Fiasconaro, la pluripremiata azienda dolciaria siciliana, con uno spazio espositivo dedicato (Padiglione 06 – Stand H040). Sarà una vera e propria anteprima di Natale, con tutte le referenze di punta dell’azienda madonita. L’atmosfera dello stand – ambientato sullo sfondo del corso principale di Castelbuono che conduce direttamente alla suggestiva Piazza Margherita, luogo “simbolo” della storia dell’Azienda – offrirà la cornice ideale per l’annuncio di importanti novità.

Nella storia di Fiasconaro ci sono la Sicilia, gli anni Cinquanta, Castelbuono e la sua Piazza, dalla quale ha inizio la sfida imprenditoriale della Famiglia di Pasticceri, oggi una delle eccellenze del Made in Italy dolciario nel mondo. Nel 1953 Mario Fiasconaro apre una gelateria e dagli anni Novanta i figli Martino, Nicola e Fausto rilevano l’attività di famiglia iniziando a produrre, in modo artigianale, il Panettone, con una ricetta rivisitata e impreziosita dai migliori ingredienti della tradizione siciliana. E proprio da questi luoghi delle origini e dall’abile visione estetica di un artista contemporaneo, trae ispirazione la nuova comunicazione della Brand Identity Fiasconaro.

“Il progetto di re-design dell’identità della Fiasconaro per la campagna del Natale 2021 – si legge nella nota – si inserisce in un processo di rinnovamento che ha saputo affermare e rileggere in chiave contemporanea la storia, le tradizioni e le materie prime della prestigiosa e rinomata ‘Pasticceria Sicilianà. Per questa campagna l’Azienda ha voluto sperimentare nuovi linguaggi e nuove forme di bellezza, restando fedele ai suoi valori e all’inizio della sua storia”.

“Non a caso, la rappresentazione del corso principale di Castelbuono che conduce direttamente a Piazza Margherita – la strada che dal 1953 giornalmente la famiglia Fiasconaro ha percorso per diventare simbolo dell’alta pasticceria in Italia e nel mondo – è il vero motivo ispiratore della comunicazione Fiasconaro, declinato sia nel concept dello Stand in fiera, sia nei dettagli dei nastri che impreziosiscono i nuovi pack. Una Piazza che assume un valore fortemente simbolico, universale, in quanto palcoscenico di incontro e convivialità, e che potrebbe essere a tutti gli effetti la piazza più vicina ai Consumatori” conclude la nota.

