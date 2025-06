PIACENZA (ITALPRESS) – Il team femminile delle Fiamme Oro e la formazione maschile dei Carabinieri si aggiudicano gli scudetti 2025 nelle gare a squadre di fioretto ai campionati italiani assoluti di Piacenza. Le poliziotte Alice Volpi, Erica Cipressa, Giulia Amore e Greta Collini hanno superato in finale con il punteggio di 45-42 il Gruppo Scherma Fiamme Gialle, d’argento con Camilla Mancini, Matilde Molinari, Margherita Lorenzi e Beatrice Monaco. Medaglia di bronzo per il Centro Sportivo Carabinieri: Arianna Errigo, Martina Sinigalia, Martina Batini e Anna Cristino hanno superato per 45-32 nel match per il terzo posto il Centro Sportivo Aeronautica Militare (Francesca Palumbo, Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis). Nel fioretto maschile il tricolore è stato conquistato dal Centro Sportivo Carabinieri. Damiano Rosatelli, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Mattia De Cristofaro hanno riportato lo scudetto all’Arma tre anni dopo l’ultima volta (era Courmayeur 2022) battendo nell’ultimo atto, con il risultato di 45-41, il Centro Sportivo Aeronautica Militare, secondo classificato con Alessio Foconi, Lorenzo Nista, Pietro Velluti e Raian Adoul. Terzo gradino del podio per il Gruppo Scherma Fiamme Gialle: Guillaume Bianchi, Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi hanno battuto 45-32 nella sfida per il bronzo il Centro Sportivo Esercito (Davide Filippi, Francesco Pio Iandolo e Alessandro Stella). Archiviato il fioretto, domani la quinta giornata dei campionati italiani assoluti vedrà entrare in scena la spada con le due gare individuali: fasi finali in diretta dalle 17.30 su Rai Sport HD.

