ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), guidata dal Presidente Nazionale Gian Battista Baccarini, insieme al Segretario Nazionale Fabrizio Segalerba e al Delegato Nazionale ai rapporti con gli USA Raffaele Dedemo, partecipa dal 14 al 16 novembre ad Anaheim-Los Angeles, in California, alla Conferenza annuale ‘2023 NAR NXT, The Realtor Experience’, il principale evento globale per i professionisti del settore immobiliare.

Più di 12.000 agenti immobiliari provenienti da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo si ritrovano quest’anno ad Anaheim per dibattere sugli scenari internazionali e sulle future sfide del mercato immobiliare. “Own the Moment” è il tema dell’evento di quest’anno ospitato dalla più importante associazione di categoria dei professionisti dell’immobiliare degli Stati Uniti e dell’intero globo terrestre. Alla Conferenza internazionale NAR – che rappresenta circa 1,8 milioni di agenti immobiliari americani coinvolti in tutti gli aspetti del settore immobiliare (residenziale, direzionale/commerciale e produttivo) – sono presenti tantissimi esperti, professionisti e players del settore provenienti da tutti gli Stati Uniti e da 40 Paesi nel mondo, i quali parteciperanno a più di 100 sessioni formative e potranno interagire con più di 350 espositori nella più grande fiera mondiale del settore immobiliare.

“Gli agenti e i professionisti immobiliari di tutto il mondo si incontrano in questi giorni ad Anaheim per confrontarsi con esperti della politica, degli affari, della tecnologia, dei media, dello sport e dell’intrattenimento e discutere di opportunità e sfide nel panorama immobiliare in continua evoluzione”, ha affermato il Delegato Nazionale Fiaip ai rapporti con gli Stati Uniti Raffaele Dedemo.

“Fiaip è presente con i massimi dirigenti a questo importante evento che vede l’insediamento della nuova Presidente NAR, Tracy Kasper, che abbiamo incontrato e a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”, dichiara il Segretario Nazionale Fabrizio Segalerba.

“Abbiamo accolto con piacere l’invito della neo-Presidente Kasper – dichiara il Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini – in quanto è nostra intenzione rafforzare la partnership e la collaborazione strategica che ci lega da oltre 30 anni all’organizzazione statunitense, con la finalità di favorire l’internazionalizzazione delle nostre agenzie immobiliari agevolando proficue sinergie commerciali”.

Nel corso dei lavori sono previste comunicazioni sulle prospettive dell’economia statunitense, sul mercato immobiliare residenziale e sulle tendenze che interessano gli immobili commerciali e, tra i tanti argomenti al centro delle tavole rotonde, si discuterà anche della crescita di Chat GPT, di altri strumenti di intelligenza artificiale e di come queste tecnologie avranno un impatto nei prossimi anni sul settore immobiliare.

– Foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).