ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto a Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo il Convegno “Fiaip per la Legalità – il ruolo degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi nella lotta alle infiltrazioni criminali”. Il Convegno, che ha registrato oltre 500 partecipanti (tra i presenti in sala e i collegati via streaming), moderato dal vicedirettore del Tg La7 Andrea Pancani, ha visto gli interventi politici del Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini, della Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafie e sulle associazioni criminali, Chiara Colosimo, dell’Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza presso la Commissione Parlamentare Antimafia, Colonnello Tommaso Luigi Solazzo, del Sen Luigi Li Gotti, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia, unitamente agli interventi tecnici del Professore della Scuola Ispettori Guardia di Finanza L’Aquila – Docente regolamentazione Antiriciclaggio Unitelma Sapienza Roma, Sergio Maria Battaglia, e del Responsabile Unità Antiriciclaggio e Past Presidente Fiaip Paolo Righi.

“E’ stato un evento molto partecipato che conferma l’importanza strategica del ruolo delle associazioni nella lotta al riciclaggio e, in generale, alle infiltrazioni criminali nel nostro settore – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip. La nostra Federazione è da sempre in prima linea sia nel fornire strumenti innovativi che consentano alla categoria di rispettare gli adempimenti di legge evitando rischi di pesanti sanzioni e sia nell’azione politica finalizzata a semplificare le procedure affinché ne sia agevolato il rispetto e il controllo”. “La presenza e gli apprezzati interventi della Presidente e del Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, Colosimo e Colonnello Solazzo – conclude Baccarini – testimoniano quanto Fiaip sia, da sempre, al fianco delle Istituzioni rendendo concreto il contributo dell’intera categoria in questa difficile ma virtuosa battaglia per la legalità”.

– Foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).