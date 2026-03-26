ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di

Forza Italia al Senato. E’ stata convocata per questo pomeriggio, alle 16.30, l’assemblea dei senatori azzurri: all’ordine del giorno le dimissioni di Gasparri e l’elezione del nuovo presidente dei senatori di Forza Italia. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato – ha detto Gasparri -. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).