Festività, Sangalli “Il turismo si conferma motore di sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) - “Il turismo si conferma motore di sviluppo per creare ricchezza e nuova occupazione. Le previsioni sono incoraggianti anche per il 2025, resta però la preoccupazione per altri grandi settori, come l’automotive e l’abbigliamento, che potrebbero penalizzare la crescita economica”. A dirlo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in merito ai principali dati che emergono dal focus su Natale, Capodanno ed Epifania 2025 degli italiani dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con SWG. fsc/gtr