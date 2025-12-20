Festività natalizie, il sindaco Brugnaro firma ordinanza a tutela di decoro urbano e sicurezza

VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un’ordinanza per la tutela del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità del territorio in occasione della notte di Natale. Il provvedimento, condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nasce dall’esigenza di prevenire episodi di disturbo e degrado registrati negli anni precedenti, legati a forme di aggregazione e intrattenimento non compatibili con la sacralità della notte del 24 dicembre e con la tranquillità dei residenti. Tra le ore 22 del 24 dicembre e le ore 6 del 25 dicembre è vietato ai pubblici esercizi organizzare eventi e intrattenimenti musicali, compresi i DJ-set, e utilizzare impianti di diffusione sonora, anche all’interno dei locali. Le limitazioni si applicano ai locali situati entro 500 metri dalle chiese e dagli edifici di culto e, sempre entro lo stesso raggio, nelle aree UNESCO della Città antica e delle Isole, nonché in numerose piazze e zone di Mestre, Marghera, Chirignago e Favaro Veneto. Nella stessa fascia oraria è vietata la predisposizione di attrezzature per la spillatura delle bevande sui plateatici in concessione, la somministrazione ambulante o itinerante di alimenti e bevande e l’accensione di artifici pirotecnici esplodenti entro 500 metri dai luoghi di culto. Le attività commerciali alimentari e artigianali del settore alimentare dovranno inoltre chiudere alle ore 22 del 24 dicembre e riaprire non prima delle ore 6 del 25 dicembre.

Un’ulteriore ordinanza firmata dal primo cittadino disciplina invece le misure di sicurezza per i festeggiamenti di fine anno. Dalle ore 19 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 del 1° gennaio 2026 è vietata la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di plastica tappate, così come la somministrazione nei plateatici esterni in contenitori di vetro. È inoltre vietato il consumo di bevande in vetro sulla pubblica via e, nelle aree interessate dagli spettacoli, l’utilizzo o il possesso di spray urticanti e di oggetti atti ad offendere. Sul fronte della viabilità, due ordinanze del Comando della Polizia Locale prevedono specifiche misure in occasione del Capodanno 2026. Per far fronte al consistente afflusso di persone attese per lo spettacolo pirotecnico e per i festeggiamenti nei pubblici esercizi del Centro Storico, potranno essere disposte limitazioni al traffico e deviazioni nelle aree di Piazzale Roma e Rampa Santa Chiara, oltre all’obbligo di deviazione dei veicoli privati dal Ponte della Libertà verso il Tronchetto. Restano previste deroghe per i residenti, i mezzi di soccorso, il trasporto pubblico e le persone con disabilità. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la Polizia Locale potrà inoltre regolare i flussi pedonali in Centro Storico attraverso sensi unici temporanei e limitazioni di accesso alle aree più sensibili.

