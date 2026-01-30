Festival Digitale Popolare, a Firenze un dialogo tra genio umano e tecnologie

FIRENZE (ITALPRESS) – Dopo l’edizione di Torino, è Firenze ad aver inaugurato ufficialmente il tour nazionale 2026 del Festival Digitale Popolare. La prima tappa, dal titolo “GenIA”, ha messo al centro il dialogo tra genio umano e tecnologie emergenti, coinvolgendo istituzioni, imprese, esperti, artisti e cittadine e cittadini in un confronto aperto sul presente e sul futuro della trasformazione digitale.

Una giornata aperta a tutte e tutti che ha animato Piazza Ognissanti con panel, workshop e dialoghi dedicati a intelligenza artificiale, creatività, diritti digitali, comunità e nuove generazioni, con l’obiettivo di rendere la cultura digitale un terreno di partecipazione, consapevolezza e opportunità concrete.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessora all’Innovazione Laura Sparavigna, insieme a Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale – ideatore e organizzatore del Festival – e a Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente di Fondazione CR Firenze.

Nel corso della giornata, il programma ha dato spazio a voci e prospettive diverse, alternando momenti di approfondimento e confronto a sessioni pratiche e partecipative, per affrontare alcuni dei temi chiave dell’innovazione: dall’impatto dell’IA sul lavoro e sull’informazione alla dimensione culturale e creativa delle nuove tecnologie, fino alla tutela dei diritti e all’inclusione digitale.

Tra gli ospiti e i relatori anche rappresentanti di Google, Meta e TikTok, il giornalista e autore Francesco Oggiano e l’artista Ele A, protagonista di un incontro dedicato al rapporto tra musica, identità e intelligenza artificiale. “GenIA” conferma la missione del Festival Digitale Popolare: portare la trasformazione digitale fuori dagli addetti ai lavori, costruendo occasioni di dialogo tra competenze, istituzioni e comunità, e alimentando un racconto dell’innovazione capace di tenere insieme tecnologia, persone e responsabilità.

La tappa fiorentina del Festival Digitale Popolare ha registrato una partecipazione significativa lungo l’intera giornata, con oltre 5.000 presenze complessive e un pubblico trasversale per età, interessi e provenienza. In programma 15 panel tematici e oltre 60 tra ospiti, relatrici e relatori. Anche online “GenIA” ha generato una conversazione ampia e distribuita, raggiungendo quasi un milione di visualizzazioni complessive tra i canali, dalla pagina YouTube di Digitale Popolare ai social di Fondazione Italia Digitale.

Il Festival Digitale Popolare è un progetto di Fondazione Italia Digitale che promuove cultura digitale, partecipazione e consapevolezza attraverso un percorso itinerante che mette in dialogo istituzioni, imprese, esperti, scuole, artisti e cittadinanza. L’edizione 2026 proseguirà con la prossima tappa del tour nazionale a Milano, 18, 19 e 20 febbraio 2026, su “Futuro digitale, inclusività e cultura sportiva”.

