Festa Cinema, il corto “Un lavoretto pulito” vince il contest Acea

ROMA (ITALPRESS) - "Un lavoretto pulito” ha vinto come miglior cortometraggio il contest I mille volti dell’acqua. Il concorso, promosso da ACEA e realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, è dedicato a lavori inediti capaci di raccontare l’acqua attraverso la fiction, il documentario o l’animazione, in sintonia con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo. Il tema dell’edizione 2026 è stato “Dalla depurazione nasce il mare che viviamo”, un percorso che racconta il viaggio dell’acqua e l’importanza di proteggerne ogni fase. mec/mgg/gsl