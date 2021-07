NAPOLI (ITALPRESS) – Più Frecciargento, fino al 6 settembre, per i collegamenti estivi tra Roma, Campania e Puglia per facilitare gli spostamenti verso le località turistiche, confermando il sostegno concreto del Gruppo FS a un settore importante anche per l’economia nazionale.

La prima partenza da Roma Termini alle 12.10 di domenica 1 agosto, con arrivo a Caserta alle 13.18, Benevento alle 14.04, Bari Centrale alle 16.26.

In direzione nord la prima nuova corsa del Frecciargento dal Capoluogo pugliese sarà lunedì 2 agosto alle 9.36, arrivo a Benevento alle 12.09, Caserta alle 12.49 e arrivo nella Capitale alle 14.08.

I treni fermeranno anche a Barletta e Foggia.

I biglietti per i nuovi collegamenti sono acquistabili da oggi su tutti i canali di vendita Trenitalia.

(ITALPRESS).